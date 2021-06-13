Лионель Месси: «Каждый из нас рискует заразиться коронавирусом. Мы обеспокоены»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что опасается заразиться коронавирусом.

«Мы обеспокоены. Каждый из нас рискует заразиться коронавирусом. Это действительно волнует нас, мы стараемся заботиться о себе, соблюдать предписания, но это не так легко.

Сделав все это, мы встречаемся с другими командами, и риск заразиться в матчах с ними тоже существует. Мы постараемся сделать все, чтобы такого не случилось. Но очень часто ситуация не зависит от нас», – сказал форвард «Барселоны».

Напомним, что изначально должен был пройти в Аргентине и Колумбии. Однако из-за сложной обстановки, связанной с ростом числа зараженных коронавирусом, турнир был перенесен из Аргентины в Бразилию.

У Колумбии право на проведение Кубка Америки отняли раньше. В стране нестабильная политическая ситуация.