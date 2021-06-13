Лионель Месси: «Каждый из нас рискует заразиться коронавирусом. Мы обеспокоены»

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что опасается заразиться коронавирусом.

«Мы обеспокоены. Каждый из нас рискует заразиться коронавирусом. Это действительно волнует нас, мы стараемся заботиться о себе, соблюдать предписания, но это не так легко.

Сделав все это, мы встречаемся с другими командами, и риск заразиться в матчах с ними тоже существует. Мы постараемся сделать все, чтобы такого не случилось. Но очень часто ситуация не зависит от нас», – сказал форвард «Барселоны».

Напомним, что изначально Кубок Америки должен был пройти в Аргентине и Колумбии. Однако из-за сложной обстановки, связанной с ростом числа зараженных коронавирусом, турнир был перенесен из Аргентины в Бразилию.

У Колумбии право на проведение Кубка Америки отняли раньше. В стране нестабильная политическая ситуация.

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