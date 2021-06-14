Словакия обыграла Польшу – 2:1. Крыховяка удалили, Шченсны забил в свои ворота, победный гол у Шкриньяра

В первом туре группового этапа Евро-2020 сборная Польши уступила в Санкт-Петербурге Словакии (1:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Словаки открыли счет в первом тайме – в свои ворота забил голкипер польской команды Войчех Шченсны.
Во втором тайме Польша забила ответный гол, однако после этого с поля был удален полузащитник Гжегож Крыховяк.
В большинстве Словакия вырвала победу благодаря голу Милана Шкриньяра.
- Дата проведения
- 14 июня, 19.00, «Газпром Арена»
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Польша –
Шченсны, Берешиньски, Глик, Беднарек, Крыховяк, Юзвяк, Рыбус (Пухач, 74), Клих (Модер, 85), Линетти (Франковски, 74), Левандовски, Зелиньски (Швидерски, 85).
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Словакия –
Дубравка, Пекарик (Косцелник, 79), Шатка, Шкриньяр, Губочан, Куцка, Громада (Грошовски, 79), Гараслин (Дюриш, 87), Гамшик, Мак (Суслов, 87), Дуда (Грегуш, 90).
- Удаление:
- Крыховяк (62).