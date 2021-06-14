Словакия обыграла Польшу – 2:1. Крыховяка удалили, Шченсны забил в свои ворота, победный гол у Шкриньяра

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В первом туре группового этапа Евро-2020 сборная Польши уступила в Санкт-Петербурге Словакии (1:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Словаки открыли счет в первом тайме – в свои ворота забил голкипер польской команды Войчех Шченсны.

Во втором тайме Польша забила ответный гол, однако после этого с поля был удален полузащитник Гжегож Крыховяк.

В большинстве Словакия вырвала победу благодаря голу Милана Шкриньяра.

Польша – Словакия 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
14 июня, 19.00, «Газпром Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 18, автогол Шченсны, 1:1 – 46 Линетти, 1:2 – 69 Шкриньяр.
ПольшаШченсны, Берешиньски, Глик, Беднарек, Крыховяк, Юзвяк, Рыбус (Пухач, 74), Клих (Модер, 85), Линетти (Франковски, 74), Левандовски, Зелиньски (Швидерски, 85).
СловакияДубравка, Пекарик (Косцелник, 79), Шатка, Шкриньяр, Губочан, Куцка, Громада (Грошовски, 79), Гараслин (Дюриш, 87), Гамшик, Мак (Суслов, 87), Дуда (Грегуш, 90).
Предупреждения:
Губочан (20), Крыховяк (22).
Удаление:
Крыховяк (62).

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