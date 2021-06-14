Словакия обыграла Польшу – 2:1. Крыховяка удалили, Шченсны забил в свои ворота, победный гол у Шкриньяра

В первом туре группового этапа Евро-2020 сборная уступила в Санкт-Петербурге Словакии (1:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Словаки открыли счет в первом тайме – в свои ворота забил голкипер польской команды Войчех Шченсны.

Во втором тайме Польша забила ответный гол, однако после этого с поля был удален полузащитник Гжегож Крыховяк.

В большинстве Словакия вырвала победу благодаря голу Милана Шкриньяра.

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