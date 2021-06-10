Слуцкий о составе России на матч с Бельгией: «Есть три вопроса: Караваев – Жирков, Баринов – Дивеев, Кузяев – Миранчук – Ионов. Я склоняюсь к Кузяеву и Баринову»

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о том, как будет выглядеть состав сборной России в матче Евро-2020 с Бельгией.

– Викторыч, состав, ваша версия.

– Ну, я просто относительно товарищеских матчей. Шунин в воротах. Семенов будет играть точно. И Джикия. Третий центральный – или Баринов, или Дивеев, вот тут вопрос. Справа Фернандес, слева или Караваев, или Жирков.

Дальше: Оздоев, Зобнин – 100 процентов. Головин, Дзюба – 100 процентов. Остается еще одна позиция в атаке. Там Кузяев, Ионов или Миранчук.

Ну то есть три вопроса по стартовому составу. Караваев – Жирков, Баринов – Дивеев, Кузяев – Миранчук – Ионов. Я склоняюсь, наверное, к Кузяеву, Баринову. Ну вот Караваев и Жирков – здесь сложнее, – сказал Слуцкий Евгению Савину на стриме «Эльдорадо live».

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