Платини про Суперлигу: «У клубов есть право создавать свои турниры и не участвовать в лигах УЕФА»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини прокомментировал ситуацию с созданием .

«Конфликт [между УЕФА и Суперлигой] забавляет меня. На протяжении 50 лет клубы пытались изменить формулу еврокубков и в этот раз почти добились этого. Но из-за жесткой реакции со стороны прессы и фанатов все пока зашло в тупик.

Фанаты и СМИ сделали то, с чем не справился УЕФА, – объединили клубы.

Я считаю, что у клубов есть полное право организовывать свои турниры и не участвовать в чемпионатах или других мероприятиях, организованных УЕФА и , – сказал Платини.

Аньелли и Перес все еще верят в Суперлигу. Проверим, что вы знаете о деньгах проекта?