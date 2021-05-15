Георгий Джикия: «Безусловно, Бельгия фаворит. Но наше преимущество – игра пройдет в России»

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Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от игры с Бельгией в первом туре группового этапа на Евро-2020.

– Какие мысли перед игрой с Бельгией? Факт, что вы играете дома – это преимущество?

– Безусловно, Бельгия является фаворитом. Но игра пройдет в России – наше преимущество. Наши болельщики будут гнать нас вперед. Не хотелось бы говорить, кто фаворит, а кто нет. Предстоит тяжелая игра, но мы готовы к этому матчу. 

Мы действительно ждали этот турнир. Чемпионат Европы – один из самых главных турниров в футболе. Мы хотим показать достойную игру.

– Насколько вам комфортно играть с Дмитрием Бариновым? Как может сказаться отсутствие Федора Кудряшова?

– По моему мнению, Баринов себя хорошо показал на позиции центрального защитника. Главный тренер будет принимать решения, где и кому играть. Я желаю Федору здоровья и побыстрее вернуться в состав сборной России, – сказал Джикия.

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