Георгий Джикия: «Безусловно, Бельгия фаворит. Но наше преимущество – игра пройдет в России»

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от игры с Бельгией в первом туре группового этапа на .

– Какие мысли перед игрой с Бельгией? Факт, что вы играете дома – это преимущество?

– Безусловно, является фаворитом. Но игра пройдет в России – наше преимущество. Наши болельщики будут гнать нас вперед. Не хотелось бы говорить, кто фаворит, а кто нет. Предстоит тяжелая игра, но мы готовы к этому матчу.

Мы действительно ждали этот турнир. Чемпионат Европы – один из самых главных турниров в футболе. Мы хотим показать достойную игру.

– Насколько вам комфортно играть с ? Как может сказаться отсутствие ?

– По моему мнению, Баринов себя хорошо показал на позиции центрального защитника. Главный тренер будет принимать решения, где и кому играть. Я желаю Федору здоровья и побыстрее вернуться в состав сборной России, – сказал Джикия.