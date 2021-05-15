«Хорошо хоть говном не назвали. Считаю, что сильно не провалился». Широков о фразе Гусева на Евро-2008, что он «не уровень сборной»

Бывший игрок сборной России Роман Широков в фильме Sports.ru «Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни» рассказал о разгромном поражении от (1:4) в первом туре Евро-2008.

В той игре Широков вышел на позиции центрального защитника. Она оказалось единственной для Романа на турнире.

«Я до сих пор считаю, что там сильно не провалился. Один момент, третий гол – да, но это случай. Понятно, что во многом он стал определяющим, но я мяч выбивал, но он так удачно попал Давиду Вилье, что отскочил вперед».

Также Широков поделился реакцией на фразу комментатора «Первого канала» «Роман Широков – это не уровень сборной», сказанной в эфире после третьего гола Испании.

«Первое – как же так, такого великого обижают? Если абстрагироваться от эмоционального состояния в тот момент – ну сказал, да. Наверное, не то, что должен был сказать. Но он же тоже, наверное, переживает, не просто кого-то оголтело поливает грязью.

В принципе, больше замечен не был: и до этого, и после. Вырвалось, у нас много таких.

Хорошо хоть говном не назвали, уже плюс», – сказал Широков, рассмеявшись.

Фильм доступен в видеосервисе Wink по промокоду «Спортс».

Смотрите эксклюзивно в видеосервисе Wink по промокоду «Спортс».