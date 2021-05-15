Корнеев о травме Погребняка перед Евро-2008: «Он рассматривался как номер один, но вмешался «Зенит», сделав операцию»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин и бывший тренер сборной в фильме Sports.ru «Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни» вспомнили ситуацию, связанную с травмой Павла Погребняка перед Евро-2008.

Весной 2008-го Погребняк в составе стал победителем и лучшим бомбардиром Кубка УЕФА, но не поехал на Евро из-за травмы, полученной за полторы недели до старта турнира в товарищеском матче с Сербией.

Аршавин: «Пога был в великолепной форме, об этом мало кто помнит. Он был лучше и Ромы Павлюченко, и других нападающих. После травмы встал вопрос, оставлять его в заявке или нет – тренерский штаб, в частности Гус, не верили, что у Погребняка травма, потому что тогда он казался незаменимым.

Мы сели, я сказал: «Пога, чемпионат Европы пройдет, а карьера еще долгая. Смысла нет – колено, не дай бог что, потом ты будешь уже никому не нужен».

Корнеев: «Погребняк рассматривался как номер один. Он не только много забивал, он еще и много работал в оборонительном плане, участвовал в прессинге.

Были попытки сделать так, чтобы он сыграл на Евро. Вмешался «Зенит», сделав операцию, хотя, по утверждению врачей, ее можно было и не делать. В тот момент Погребняк поверил доктору «Зенита» и выпал из обоймы.

Я не осуждаю, но в тот момент мы были разочарованы, потому что рассчитывали на него, считали, что он сможет сыграть».

Вместо Погребняка в заявку попал полузащитник Олег Иванов, а основным нападающим сборной России стал Роман Павлюченко. На Евро-2008 Павлюченко забил 3 гола в 5 матчах и вошел в символическую сборную турнира.

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