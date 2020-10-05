Жена Смоллинга: «Мы видели настоящее НЛО! Клянусь, мы не были под грибами»

Сэм Кук, жена защитника «Ромы» , рассказала про обнаружение неопознанного летающего объекта.

«Клянусь, мы не были под грибами или какими-либо другими веществами. Мы с Крисом видели самое настоящее НЛО!

Это была не какая-то секундная вспышка высоко в небе, которая вполне могла оказаться самолетом! Оно пролетело на небольшой высоте прямо над нами, а потом рвануло высоко вверх и около часа висело высоко в небе (возможно, дольше, нам надо было уходить).

Оно было слишком маленьким для того, чтобы записать видео, но Крис видел, что оно вращается, а вокруг него мигают огни. Мы могли снять НЛО, когда оно пролетало над нами, его было очень хорошо видно, но мы были слишком шокированы и не хотели отвлекаться на поиск камеры, чтобы ничего не пропустить.

Оно не было похоже на типичное НЛО. Оно не издавало вообще никаких звуков. С ума сойти! Кто-нибудь видел что-либо подобное? Тяжело объяснить, как оно выглядело, из-за камуфляжа, но это было что-то вроде двух объемных прямоугольников, вращающихся один вокруг другого, а по краям бегали слабые огоньки.

Это точно был не дрон, это было огромное и причудливое устройство необычной формы – не как у дрона. И это был не самолет. И звуков никаких не было – а дроны их издают», – написала девушка.