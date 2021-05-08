Орлов о шансе России выйти из группы на Евро: «Небольшой. Надо, чтобы наши футболисты проявили героизм»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах сборной России на чемпионате Европы.

– Матч с Бельгией уже почти через неделю. Чуть больше, чем через неделю. Это же будет первый матч для России. Также у нас и Финляндия.

– Сначала Финляндия, потом Дания. Финляндия на выезде.

– Как вам вообще кажется, есть у нас шансы выйти?

– Небольшой. Это надо, чтобы наши футболисты проявили героизм. Если они выйдут из группы – это будет уже большой успех.

– Дания или Финляндия? Кого стоит больше опасаться?

– Конечно, датчан. Дания и по рейтингу 10-я, что ли. Ну, в общем, она ближе к первым числам, чем сборная России, которая сейчас на 38 месте в рейтинге. Ну, этот рейтинг иногда распадается на 1-2 пункта, но на самом деле соотношение.

И датчане. В составе все футболисты сборной играют в хороших клубах. У них хорошая команда. И они играют дома. Это тоже большой фактор.

Зрители будут допущены, кроме российских. Они не пускают. Я, кстати, в этом самолете, там место у меня есть. Который должен был лететь в Копенгаген. Но, сказали, 7 числа будет последнее решение. Если УЕФА попросит датчан. Датчане закрываются таким фактором, что Россия в красной зоне по ковиду, и они боятся. Я кстати, уже сделал себе 2 вакцинации, но «Спутник» в Европе не считается, – сказал Орлов.