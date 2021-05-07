Андреа Аньелли: «Суперлига не была попыткой переворота, это был крик отчаяния стоявшей на грани краха неэффективной системе»

Теги Ювентус УЕФА Андреа Аньелли Суперлига Европы Футбол

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался о попытке создания Суперлиги Европы.

«Мы всеми способами пытались изнутри изменить еврокубковые турниры. Невозможно не признать, что европейский футбол превратился в монополию в плане исполнительной, экономической и юридической власти, а УЕФА практически безоговорочно отвечает за выдачу лицензий.

Нынешняя система неэффективна. Суперлига не была попыткой переворота, это был крик отчаяния системе, стоявшей на грани краха до пандемии и движущейся к несостоятельности», – заявил Аьнелли.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья