Андреа Аньелли: «Суперлига не была попыткой переворота, это был крик отчаяния стоявшей на грани краха неэффективной системе»

Президент высказался о попытке создания .

«Мы всеми способами пытались изнутри изменить еврокубковые турниры. Невозможно не признать, что европейский футбол превратился в монополию в плане исполнительной, экономической и юридической власти, а практически безоговорочно отвечает за выдачу лицензий.

Нынешняя система неэффективна. Суперлига не была попыткой переворота, это был крик отчаяния системе, стоявшей на грани краха до пандемии и движущейся к несостоятельности», – заявил Аьнелли.