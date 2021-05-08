Матч Беларуси со Сьерра-Леоне отменен. Африканцы отказались от проведения игры

Товарищеский матч сборных Беларуси и Сьерра-Леоне, запланированный на 7 июня, отменен.
«В конце прошлой недели в федерации футбола африканской страны состоялись выборы, итогом которых стала смена руководства. Еще до этого, несмотря на подписанный контракт на проведение игры, представители Сьерра-Леоне перестали выходить на связь с АБФФ и УЕФА.
Только накануне принимающей стороной получено уведомление от Африканской конфедерации футбола, что их представитель отказался от взятых на себя обязательств и не приедет в Беларусь», – цитирует пресс-службу АБФФ белорусская Tribuna.com.
Ранее молодежная сборная Литвы отказалась ехать на товарищеский матч в Беларусь из-за нежелания рисковать игроками при текущей ситуации в стране.
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