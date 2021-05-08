Златан Ибрагимович: «Доннарумма – сильнейший вратарь мира. Он мог стать олицетворением «Милана», как Мальдини»

Нападающий «Милана» выразил сожаление, что вратарь уйдет из клуба.

«Мне очень жаль. Меня спрашивают, не слишком ли много получают футболисты, но теперь у меня вопрос: а насколько ценен Доннарумма? Он вырос в «Милане» и мог бы стать основным вратарем команды на 20 лет. Ну, может, не на 20, он же не Ибра.

Но Доннарумма – сильнейший вратарь мира. Он мог стать олицетворением , как Мальдини. Я не знаю, уйдет ли Джиджо, для танго нужны двое. Я бы посоветовал ему остаться в «Милане» до самого конца», – сказал швед в интервью La Gazzetta dello Sport.