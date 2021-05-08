В отношениях «Реала» и Рамоса полный разлад. Клуб недоволен, что капитан призывал игроков отказаться от понижения зарплаты

Капитан , скорее всего, не сможет согласовать с клубом новый контракт и уйдет в это межсезонье.

В отношениях между игроком и руководством мадридцев полный разлад. Об этом сообщают ABC и Onda Cero.

Примерно месяц назад 35-летнему испанцу было предложено соглашение на один год с понижением зарплаты. В клубе считают, что срок этого предложения истек, потому что футболист с условиями не согласился.

У «Реала» сразу несколько причин для недовольства действиями Рамоса в последние годы.

Боссы «Мадрида» остались недовольны призывами Рамоса к остальными игрокам команды не соглашаться на 10-процентное понижение зарплаты в условиях пандемии коронавируса.

Капитан убеждал своих одноклубников, что сэкономленные деньги «Реал» хочет выделить на трансфер нападающего .

Также руководители «бланкос» не забыли, что летом 2015 года агент Рамоса использовал в переговорах о новом контракте предложение игроку от . В результате мадридцы приняли все требования футболиста при заключении договора.

В 2019-м в сети появились сведения о конфликте Рамоса с президентом клуба , который зашел в раздевалку после поражения от (1:4) в Лиге чемпионов.

Перес якобы пригрозил защитнику выгнать его из клуба, на что тот ему ответил: «Рассчитайся со мной, и я уйду».