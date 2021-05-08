В отношениях «Реала» и Рамоса полный разлад. Клуб недоволен, что капитан призывал игроков отказаться от понижения зарплаты

Капитан «Реала» Серхио Рамос, скорее всего, не сможет согласовать с клубом новый контракт и уйдет в это межсезонье.
В отношениях между игроком и руководством мадридцев полный разлад. Об этом сообщают ABC и Onda Cero.
Примерно месяц назад 35-летнему испанцу было предложено соглашение на один год с понижением зарплаты. В клубе считают, что срок этого предложения истек, потому что футболист с условиями не согласился.
У «Реала» сразу несколько причин для недовольства действиями Рамоса в последние годы.
Боссы «Мадрида» остались недовольны призывами Рамоса к остальными игрокам команды не соглашаться на 10-процентное понижение зарплаты в условиях пандемии коронавируса.
Капитан убеждал своих одноклубников, что сэкономленные деньги «Реал» хочет выделить на трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Также руководители «бланкос» не забыли, что летом 2015 года агент Рамоса использовал в переговорах о новом контракте предложение игроку от «Манчестер Юнайтед». В результате мадридцы приняли все требования футболиста при заключении договора.
В 2019-м в сети появились сведения о конфликте Рамоса с президентом клуба Флорентино Пересом, который зашел в раздевалку после поражения от «Аякса» (1:4) в Лиге чемпионов.
Перес якобы пригрозил защитнику выгнать его из клуба, на что тот ему ответил: «Рассчитайся со мной, и я уйду».