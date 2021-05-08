Сухина покидает пост начальника «Локомотива». Медштаб тоже уходит

Начальник «Локомотива» покидает команду.

Руководство московского клуба приняло решение прекратить сотрудничество с ним, а также с врачом Никитой Карлицким и другими членами медицинского штаба основной команды.

В прошлом сезоне КДК РФС оштрафовал «Локомотив» на 300 тысяч рублей и обязал провести один матч на нейтральном поле из-за действий Сухины, который заходил в судейскую комнату до и после домашнего матча со «Спартаком» (2:0).

Сам Сухина заявил, что пока не в курсе решения клуба прекратить с ним сотрудничество.

Теперь знаем, почему все ходили в судейскую на «Локо» – «Спартак»: Сухина был в предбаннике, а клубы утверждают, что Левников сам разрешал войти