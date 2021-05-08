«Спартак» интересуется Жоау Мариу. «Спортинг» намерен выкупить португальца у «Интера»

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу может вернуться в чемпионат России.
Минувший сезон 28-летний хавбек провел на правах аренды в «Спортинге», который настроен выкупить его у миланцев.
Тем не менее в борьбу за португальца также вступили московский «Спартак» и «Бешикташ», сообщает FC Inter 1908 со ссылкой на Record.
Для самого футболиста приоритетным вариантом является именно переход в «Спортинг».
«Интер» просит за него 8 миллионов евро и готов получить эти деньги четырьмя траншами.
Лиссабонцы предлагают 6-7 миллионов, однако, как пишет Record, эти расхождения сторон в сумме не должны помешать осуществлению сделки.
Тем не менее именно «Спартак» является для Мариу вторым вариантом, если «Интер» и «Спортинг» все же не придут к договоренности.
В сезоне-2018/19 полузащитник выступал в РПЛ за «Локомотив». Он провел 18 матчей в чемпионате и отметился одним голом.