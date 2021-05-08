«Спартак» интересуется Жоау Мариу. «Спортинг» намерен выкупить португальца у «Интера»

Полузащитник может вернуться в чемпионат России.

Минувший сезон 28-летний хавбек провел на правах аренды в , который настроен выкупить его у миланцев.

Тем не менее в борьбу за португальца также вступили московский «Спартак» и , сообщает FC Inter 1908 со ссылкой на Record.

Для самого футболиста приоритетным вариантом является именно переход в «Спортинг».

«Интер» просит за него 8 миллионов евро и готов получить эти деньги четырьмя траншами.

Лиссабонцы предлагают 6-7 миллионов, однако, как пишет Record, эти расхождения сторон в сумме не должны помешать осуществлению сделки.

Тем не менее именно является для Мариу вторым вариантом, если «Интер» и «Спортинг» все же не придут к договоренности.

В сезоне-2018/19 полузащитник выступал в за . Он провел 18 матчей в чемпионате и отметился одним голом.