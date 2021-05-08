Карло Анчелотти: «Бензема должен забивать 50 голов за сезон, а не 30. Рад, что снова буду тренировать его»

Главный тренер рассказал, чего ждет от своих атакующих футболистов в новом сезоне.

«Бензема должен забивать 50 голов, а не 30. Винисиус тоже должен забивать. От каждого мы ждем больше голов.

Имеющиеся у меня игроки обладают необходимыми качествами. Я рад, что снова буду тренировать Бензема. Он сильно прибавил, больше берет на себя ответственность.

Есть и молодые ребята с большим будущим. Так что нельзя говорить только о трансферах, нужно, чтобы и имеющиеся игроки забивали больше. Нужно выбрать атакующую схему и правильно настроить команду», – сказал Анчелотти.