Карло Анчелотти: «Бензема должен забивать 50 голов за сезон, а не 30. Рад, что снова буду тренировать его»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, чего ждет от своих атакующих футболистов в новом сезоне.
«Бензема должен забивать 50 голов, а не 30. Винисиус тоже должен забивать. От каждого мы ждем больше голов.
Имеющиеся у меня игроки обладают необходимыми качествами. Я рад, что снова буду тренировать Бензема. Он сильно прибавил, больше берет на себя ответственность.
Есть и молодые ребята с большим будущим. Так что нельзя говорить только о трансферах, нужно, чтобы и имеющиеся игроки забивали больше. Нужно выбрать атакующую схему и правильно настроить команду», – сказал Анчелотти.