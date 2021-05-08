Жоан Лапорта: «Барса» проиграла Ла Лигу, вы увидите последствия. Трансферы еще будут»

Президент «Барселоны» заявил, что Эрик Гарсия, ранее выступавший за «Манчестер Сити», не станет последним новичком каталонского клуба этим летом.

«Должно закончиться время, когда после поражений ничего не происходило. Мы проиграли , и вы увидите последствия из-за этого. У нас будут еще трансферы.

Мы ищем возможности для улучшения состава. Мы пытаемся сбалансировать команду. Вы увидите результат наших действий. На следующей неделе будет еще больше новостей», – сказал Лапорта.

На этой неделе объявила о подписании контрактов с Серхио Агуэро и Эриком Гарсией. Оба футболиста перешли в каталонский клуб на правах свободных агентов.