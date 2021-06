Эрик Гарсия перешел в «Барселону» из «Ман Сити» и подписал контракт до 2026 года

Защитник вернулся в «Барселону».

20-летний испанец подписал контракт с каталонцами до лета 2026 года.

В соглашении прописаны отступные за Гарсию – 400 миллионов евро.

Эрик Гарсия – воспитанник «Барселоны». В 2018-м он перешел в английский клуб, а сейчас покинул «Сити» на правах свободного агента.

За два сезона Эрик провел 19 матчей в и получил одну желтую карточку. Его статистика – здесь.

Home is where the heart is. pic.twitter.com/FQRV2L4n4R