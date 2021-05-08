Зидан об отставке из «Реала»: «Перестал ощущать доверие и поддержку клуба. Когда не выигрываешь, нужно уходить»

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Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан написал открытое письмо болельщикам мадридского клуба, объяснив свое решение уйти в отставку.

«Я ухожу, но не говорю «прощайте», я не устал от работы тренером. В мае 2018-го я ушел после 2,5 лет работы, потому что почувствовал: после столь многих побед и трофеев, чтобы остаться на самом высоком уровне, команда нуждалось в чем-то новом.

Сейчас ситуация иная. Я ухожу, потому что перестал ощущать ни столь необходимое доверие со стороны клуба, ни поддержку – чтобы строить что-то в средней или долгосрочной перспективе.

Я понимаю футбол и знаком с требованиями такого клуба, как «Реал». Я знаю, что когда не выигрываешь, нужно уходить», – говорится в письме Зидана.

В минувшем сезоне «Реал» под руководством француза занял в Ла Лиге второе место, из Лиги чемпионов вылетел на стадии 1/2 финала.

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