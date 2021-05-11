«Челси» выиграл Лигу чемпионов во 2-й раз

В решающем матче Лиги чемпионов победил (1:0) в Порту.

Единственный мяч на 42-й минуте забил Кай Хавертц, реализовав передачу Мэйсона Маунта со своей половины поля.

Таким образом, «Челси» второй раз в истории стал победителем турнира. Впервые лондонский клуб выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2011/12, победив в финале «Баварию» в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:3 по пенальти).