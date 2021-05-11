«Челси» выиграл Лигу чемпионов во 2-й раз

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Кай Хавертц Футбол

В решающем матче Лиги чемпионов «Челси» победил «Манчестер Сити» (1:0) в Порту.

Единственный мяч на 42-й минуте забил Кай Хавертц, реализовав передачу Мэйсона Маунта со своей половины поля.

Таким образом, «Челси» второй раз в истории стал победителем турнира. Впервые лондонский клуб выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2011/12, победив в финале «Баварию» в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:3 по пенальти).

Манчестер Сити Англия – Челси Англия 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
29 мая, 22.00, «Драгау»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 42 Хавертц.
Манчестер СитиЭдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Уокер, Зинченко, Фоден, Бернарду Силва (Фернандиньо, 64), Стерлинг (Агуэро, 77), де Брюйне (Габриэл Жезус, 60), Марез, Гюндоган.
ЧелсиМенди, Чилуэлл, Джеймс, Рюдигер, Аспиликуэта, Маунт (Ковачич, 80), Жоржиньо, Хавертц, Канте, Тиаго Силва (Кристенсен, 39), Вернер (Пулишич, 66).
Предупреждения:
Гюндоган (34), Рюдигер (57), Габриэл Жезус (88).

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