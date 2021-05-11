«Челси» выиграл Лигу чемпионов во 2-й раз

В решающем матче Лиги чемпионов «Челси» победил «Манчестер Сити» (1:0) в Порту.
Единственный мяч на 42-й минуте забил Кай Хавертц, реализовав передачу Мэйсона Маунта со своей половины поля.
Таким образом, «Челси» второй раз в истории стал победителем турнира. Впервые лондонский клуб выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2011/12, победив в финале «Баварию» в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:3 по пенальти).
- Дата проведения
- 29 мая, 22.00, «Драгау»
- Гол:
- 0:1 – 42 Хавертц.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Уокер, Зинченко, Фоден, Бернарду Силва (Фернандиньо, 64), Стерлинг (Агуэро, 77), де Брюйне (Габриэл Жезус, 60), Марез, Гюндоган.
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Челси –
Менди, Чилуэлл, Джеймс, Рюдигер, Аспиликуэта, Маунт (Ковачич, 80), Жоржиньо, Хавертц, Канте, Тиаго Силва (Кристенсен, 39), Вернер (Пулишич, 66).
- Предупреждения:
- Гюндоган (34), Рюдигер (57), Габриэл Жезус (88).