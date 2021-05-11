У «МЮ» будет 150 млн фунтов на трансферы летом. Клуб планирует подписать трех игроков

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия трансферы деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» выделит 150 млн фунтов на трансферы этим летом, сообщает ESPN.

Главному тренеру Оле-Гуннару Сульшеру сообщили, что клуб планирует подписать трех игроков без учета вратаря Тома Хитона, близкого к переходу в «МЮ» из «Астон Виллы».

При этом манкунианцы рассматривают возможность усиления позиций нападающего, вингера, опорного полузащитника, а также центрального и правого защитников. Сульшеру придется определиться, усиление каких позиций для него в приоритете.

Сульшер хотел бы подписать в «МЮ» Санчо, Кейна, Райса и Пау Торреса

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