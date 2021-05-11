У «МЮ» будет 150 млн фунтов на трансферы летом. Клуб планирует подписать трех игроков

выделит 150 млн фунтов на трансферы этим летом, сообщает ESPN.

Главному тренеру сообщили, что клуб планирует подписать трех игроков без учета вратаря Тома Хитона, близкого к переходу в «МЮ» из «Астон Виллы».

При этом манкунианцы рассматривают возможность усиления позиций нападающего, вингера, опорного полузащитника, а также центрального и правого защитников. Сульшеру придется определиться, усиление каких позиций для него в приоритете.

Сульшер хотел бы подписать в «МЮ» Санчо, Кейна, Райса и Пау Торреса