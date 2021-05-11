Де Лигт о переходе в «Барсу»: «Сейчас нет смысла. В «Юве» я как рыба в воде»

Теги Ювентус Барселона серия А Италия Ла Лига Маттейс де Лигт Футбол

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт прокомментировал информацию о его желании перейти в «Барселону».

– Сейчас я счастлив в «Ювентусе». Я тут словно рыба в воде. Несмотря на то, что команда выступила хуже, чем обычно, я играл хорошо.

– Какова вероятность того, что вы покинете команду?

– Сейчас есть много клубов, испытывающих проблемы с деньгами, но вообще о таком нужно спрашивать руководство.

– Могла бы «Барселона» стать для вас идеальным следующим шагом?

– Я не знаю. Сейчас в этом нет смысла. Меня это не волнует, и никто со мной не связывался по этому поводу, – заявил защитник.

В минувшем сезоне Серии А де Лигт провел 27 матчей и забил гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Де Лигт о вакцинации: «Я не делал прививку, это необязательная процедура. Нужно заботиться о теле»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья