Де Лигт о переходе в «Барсу»: «Сейчас нет смысла. В «Юве» я как рыба в воде»

Защитник Маттейс де Лигт прокомментировал информацию о его желании перейти в «Барселону».

– Сейчас я счастлив в «Ювентусе». Я тут словно рыба в воде. Несмотря на то, что команда выступила хуже, чем обычно, я играл хорошо.

– Какова вероятность того, что вы покинете команду?

– Сейчас есть много клубов, испытывающих проблемы с деньгами, но вообще о таком нужно спрашивать руководство.

– Могла бы стать для вас идеальным следующим шагом?

– Я не знаю. Сейчас в этом нет смысла. Меня это не волнует, и никто со мной не связывался по этому поводу, – заявил защитник.

В минувшем сезоне Серии А де Лигт провел 27 матчей и забил гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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