Де Лигт о вакцинации: «Я не делал прививку, это необязательная процедура. Нужно заботиться о теле»

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Защитник «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт высказался о вакцинации от коронавируса.

«Я не делал прививку. Это необязательная процедура. Я думаю, что нужно заботиться о своем теле. Всегда есть риск заразиться.

Я стараюсь как можно реже контактировать с людьми не из сборной», – сказал де Лигт.

Большинство игроков национальной команды сделали прививки от коронавируса, однако шесть человек отказались от процедуры. Помимо де Лигта, в их число вошли форвард «Лиона» Мемфис Депай и нападающий «Вольфсбурга» Ваут Вегорст.

21-летний защитник переболел коронавирусом в январе.

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