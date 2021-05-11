Де Лигт о вакцинации: «Я не делал прививку, это необязательная процедура. Нужно заботиться о теле»

Защитник «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт высказался о вакцинации от коронавируса.
«Я не делал прививку. Это необязательная процедура. Я думаю, что нужно заботиться о своем теле. Всегда есть риск заразиться.
Я стараюсь как можно реже контактировать с людьми не из сборной», – сказал де Лигт.
Большинство игроков национальной команды сделали прививки от коронавируса, однако шесть человек отказались от процедуры. Помимо де Лигта, в их число вошли форвард «Лиона» Мемфис Депай и нападающий «Вольфсбурга» Ваут Вегорст.
21-летний защитник переболел коронавирусом в январе.