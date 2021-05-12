Тер Стеген останется основным вратарем «Барсы» даже в случае прихода Доннаруммы

продолжает переговоры с агентом о переходе его клиента, вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы.

Руководство «блауграны» в скором времени решит, подписывать уходящего из игрока или нет.

В то же время потенциальный приход 22-летнего итальянца не повлияет на статус нынешнего вратаря каталонцев Марк-Андре тер Стегена – немец останется первым номером, он считается неприкасаемым игроком, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Также Доннаруммой интересуются «Ювентус», «Челси» и другие клубы.

Доннарумма не пропустил в 13 из 37 игр в завершившемся сезоне Серии А. Его статистика – здесь.