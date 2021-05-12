Рэшфорд сообщил, что получил не менее 70 расистских оскорблений в соцсетях после финала ЛЕ

Нападающий сообщил, что получил около 70 расистских сообщений в соцсетях после поражения команды в финале от (1:1, 11:10 по пенальти).

«Как минимум 70 расистских оскорблений в аккаунтах моих социальных сетей на данный момент. Удачи в этих попытках тем, кто работает, чтобы заставить меня чувствовать себя еще хуже, чем сейчас.

Еще сильнее я возмущен тем, что один из тех, кто прислал мне гору эмоджи с обезьянами в директ, – учитель математики с открытым аккаунтом. Он учит детей!! И знает, что может писать расистские оскорбления без каких-либо последствий», – написал Рэшфорд в твиттере.