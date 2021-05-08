Конте о победе в Серии А: «Посвящаю ее себе»

Главный тренер высказался о победе в Серии А.

«Посвящаю [титул] себе. Потому что я знаю, что это был непростой путь за эти последние два года. Мне пришлось выложиться на максимум. Были моменты, когда я сомневался в каких-то вещах, сомневался в себе. Но мы оказались достаточно сильны, чтобы через это пройти.

Все были в порядке, даже я. Думаю, это был правильный конец выдающегося сезона. Мы набрали 91 очко, забили больше 90 голов. Лучшая защита, второе по результативности нападение. Мы сделали нечто прекрасное и важное», – сказал Конте.