Гвардиола о Месси: «Игроков с таким менталитетом было 4-5 в истории. Он лучший»

Теги Манчестер Сити Барселона Лионель Месси Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.

«Он очень силен. Он лучший. Это касается и его характера, его менталитета. Он никогда не проигрывал тренировочные матчи, а если вдруг это и случалось, то он уходил с занятия.

Игроков с таким менталитетом было четверо или пятеро в истории. К тому же он способен играть где угодно, его мастерство безгранично», – заявил Гвардиола в эфире Bobo TV.

Отец Гвардиолы: «Пеп всегда считал Месси лучшим, но не хотел вредить «Барсе», забирая игрока»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья