Гвардиола о Месси: «Игроков с таким менталитетом было 4-5 в истории. Он лучший»

Главный тренер поделился мнением о форварде «Барселоны» .

«Он очень силен. Он лучший. Это касается и его характера, его менталитета. Он никогда не проигрывал тренировочные матчи, а если вдруг это и случалось, то он уходил с занятия.

Игроков с таким менталитетом было четверо или пятеро в истории. К тому же он способен играть где угодно, его мастерство безгранично», – заявил Гвардиола в эфире Bobo TV.

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