Роналд Куман: «Все в «Барсе» согласились бы на такой сезон в августе. Он вовсе не был плох»

Главный тренер «Барселоны» высказался после матча с «Эйбаром» (1:0) в 38-м туре .

«Я не думаю, что это моя последняя игра. У меня есть контракт. На эту тему много говорят, но я спокоен. Если есть что-то, что клуб хочет изменить, нужно поговорить со мной.

Эта команда на многое способна, тут много молодежи. В августе мы все согласились бы на такой сезон. Мы работали с теми, кто есть. Нам удалось подписать лишь Деста в последний день. Я не считаю, что этот состав находится на уровне, который хочет видеть . Так думают и многие люди в клубе.

Есть более возрастные футболисты, которые по-прежнему соответствуют уровню команды, есть очень молодые парни, которые еще докажут, что хороши. Но для того, чтобы быть на вершине, нужно более эффективно подходить к работе над составом. Мы забили больше всего голов, но реализация была ниже, чем должна быть у клуба уровня «Барсы».

Мы отыграли большое отставание, блистательным образом выиграли Кубок Испании, все были вовлечены в общее дело. Потом были матчи, в которых мы могли побеждать, но теряли очки. Надо выносить из этого урок. Но если бы в августе мне сказали, что все сложится именно так, я бы согласился – и, думаю, остальные члены команды тоже.

Сезон не был плох, вовсе нет. Это не лучший год, но нельзя просить выигрывать золотой дубль каждый раз, тем более не от такой команды. У нас очень много молодежи, состав сильно отличается от «Реала» и «Атлетико».

Хочу поздравить , он лидировал долгое время и обладает самым сбалансированным составом», – сказал Куман.

«Барса» заняла 3-е место в Ла Лиге впервые с сезона-2007/08