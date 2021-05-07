Кроос об игре с «Севильей»: «Решение судьи серьезно повлияло на борьбу за Ла Лигу. Если мы не выиграем, то из-за этого»

Полузащитник высказался о работе арбитра в матче 35-го тура Ла Лиги против «Севильи» (2:2).

Напомним, судья с помощью ВАР во втором тайме отменил пенальти в пользу «Реала» и назначил 11-метровый в их ворота за то, что защитник Эдер Милитао сыграл рукой перед началом атаки.

«Такое нечасто происходит, но это был один из тех дней, когда ты полностью не согласен с решением судьи. Когда ты чувствуешь, что находишься в ущемленном положении, то можешь сказать только: «Так не должно быть».

Его решение в той ситуации серьезно повлияло на борьбу за победу в . Если мы все-таки не сможем взять трофей, то, с моей точки зрения, причиной станет эта ситуация. Для меня это очевидно. Дело не в том, что такое оставляет неприятное послевкусие. Это просто меня очень злит.

Зизу не так часто вступает в споры с судьями по поводу их решений, но то, что после матча он пошел задавать арбитру вопросы, тоже является доказательством того, что он почувствовал несправедливость. Я – тоже.

Я не люблю жаловаться. Мы достаточно внято объяснили все судье. Арбитр попытался оправдаться, но, по моему мнению, он допустил огромную ошибку», – сказал Кроос.

Зидан пообщался с судьей после матча с «Севильей». Арбитр отменил пенальти в пользу «сливочных»