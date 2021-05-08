Роналд Куман: «Барса» согласилась бы на такой сезон в августе. Своей игрой и победой в Кубке мы повысили ожидания»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился мыслями о завершающемся сезоне.
«Думаю, в августе мы бы согласились на такой сезон, где мы бьемся за титул до 2-3 последних туров. Проблема в том, что своей игрой и победой в Кубке Испании мы повысили ожидания.
Были матчи, когда мы им не соответствовали, но я думаю, что с учетом наших проблем сезон не был плох. Но и очень хорошим он не был», – сказал тренер.
В этом сезоне «Барселона» выиграла Кубок Испании, но выбыла из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала и не поднимется выше третьего места в Ла Лиге.