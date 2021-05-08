Эрнесто Вальверде: «Внукам скажу, что Месси мог обвести семерых и забить, а они ответят, что дед несет чушь»

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о форварде Лионеле Месси.
– Как вы опишете Месси своим внукам?
– К тому моменту будут уже футболисты, которые окажут большое влияние на свое поколение, и о Месси немного забудут. В старости своим внукам я буду рассказывать, что был игрок, способный обвести семерых и забить, а они будут отвечать, что дедушка несет чушь.
То же самое было с Альфредо Ди Стефано, матчи которого отнюдь не каждый из нас видел. К счастью, сейчас делается много записей, и все смогут насладиться выступлениями Месси, – сказал Вальверде.