Эрнесто Вальверде: «Внукам скажу, что Месси мог обвести семерых и забить, а они ответят, что дед несет чушь»

Теги Барселона Лионель Месси Эрнесто Вальверде Ла Лига Альфредо Ди Стефано Футбол

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о форварде Лионеле Месси.

– Как вы опишете Месси своим внукам?

– К тому моменту будут уже футболисты, которые окажут большое влияние на свое поколение, и о Месси немного забудут. В старости своим внукам я буду рассказывать, что был игрок, способный обвести семерых и забить, а они будут отвечать, что дедушка несет чушь.

То же самое было с Альфредо Ди Стефано, матчи которого отнюдь не каждый из нас видел. К счастью, сейчас делается много записей, и все смогут насладиться выступлениями Месси, – сказал Вальверде.

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