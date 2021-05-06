Аллегри – приоритетный кандидат для «Реала», Рауль – запасной

У есть два кандидата на пост главного тренера на случай ухода .

Как утверждает As, руководство мадридского клуба выбирает между экс-тренером и возглавляющим «Кастилью» .

Итальянец является предпочтительным вариантом, так как у него есть опыт работы на высоком уровне. Легенду клуба Рауля же рассматривают в качестве запасного варианта.

Впрочем, на данный момент все переговоры о будущем и возможной смене тренера приостановлены до окончания сезона.