«Рубин» снял ролик «Старые песни для главного» к юбилею Слуцкого. Игроки исполнили композиции «Песняров», Modern Talking, Андрея Губина и «Грибов»

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«Рубин» поздравил главного тренера команды Леонида Слуцкого с 50-летием, опубликовав юмористический ролик.

Клуб снял видео под названием «Старые песни для главного».

Кавер на песню «Косил Ясь конюшину» вокального-инструментального ансамбля «Песняры» исполнили Георгий Зотов, Михаил Костюков и Алексей Грицаенко. Песню You’re My Heart, You’re My Soul группы Modern Talking спели Александр Зуев и Карл Старфельт. Олег Яровинский, Олег Кузьмин, Олег Веретенников снялись для кавера на песню «Хали-гали» группы «Леприконсы», а Олег Шатов, Джордже Деспотович и Дарко Евтич исполнили песню «Девушки как звезды» Андрея Губина.

В конце ролика футболисты «Рубина» исполнили песню «Тает лед» группы «Грибы». В этом номере задействован и сам Слуцкий.

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