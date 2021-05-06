«Мухин отстранен от состава «Локо» за контрактные истории с другим клубом». Черданцев о хавбеке

Комментатор Георгий Черданцев объяснил, почему полузащитник «Локомотива» Максим Мухина не был заявлен на матч 30-го тура тура РПЛ с «Уралом» (1:0).
Официальная позиция руководства «Локомотива» – футболист получил повреждение, сообщил комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель.
«По нашей информации, у Мухина повреждения нет. Он был отстранен от состава «Локомотива» за контрактные истории с другим клубом», – сказал Черданцев в программе «После футбола» на «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что 19-летний хавбек согласовал 5-летний контракт с ЦСКА.
Мухин в нынешнем сезоне провел за «Локо» 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.