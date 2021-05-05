«Краснодар» интересуется форвардом «Сассуоло» Скамаккой

планирует усилить линию атаки.

«Быки» интересуются форвардом , утверждает Eurostavka. Права на 22-летнего итальянца принадлежат .

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси сообщил, что клуб намерен удержать Скамакку на следующий сезон.

«В Скамакке заинтересованы многие топ-клубы Европы. Пока не могу ничего сказать об интересе из России.

В любом случае, мы намерены оставить нашего перспективного футболиста в «Сассуоло» после окончания аренды в «Дженоа» и дать ему много игровой практики в следующем сезоне», – отметил Росси.

В нынешнем сезоне Серии А Скамакка забил 8 голов в 26 матчах. Его статистику можно найти здесь.