«Краснодар» интересуется форвардом «Сассуоло» Скамаккой

«Краснодар» планирует усилить линию атаки.
«Быки» интересуются форвардом «Дженоа» Джанлукой Скамаккой, утверждает Eurostavka. Права на 22-летнего итальянца принадлежат «Сассуоло».
Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси сообщил, что клуб намерен удержать Скамакку на следующий сезон.
«В Скамакке заинтересованы многие топ-клубы Европы. Пока не могу ничего сказать об интересе из России.
В любом случае, мы намерены оставить нашего перспективного футболиста в «Сассуоло» после окончания аренды в «Дженоа» и дать ему много игровой практики в следующем сезоне», – отметил Росси.
В нынешнем сезоне Серии А Скамакка забил 8 голов в 26 матчах. Его статистику можно найти здесь.