«Краснодар» интересуется форвардом «Сассуоло» Скамаккой

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«Краснодар» планирует усилить линию атаки.

«Быки» интересуются форвардом «Дженоа» Джанлукой Скамаккой, утверждает Eurostavka. Права на 22-летнего итальянца принадлежат «Сассуоло».

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси сообщил, что клуб намерен удержать Скамакку на следующий сезон.

«В Скамакке заинтересованы многие топ-клубы Европы. Пока не могу ничего сказать об интересе из России.

В любом случае, мы намерены оставить нашего перспективного футболиста в «Сассуоло» после окончания аренды в «Дженоа» и дать ему много игровой практики в следующем сезоне», – отметил Росси.

В нынешнем сезоне Серии А Скамакка забил 8 голов в 26 матчах. Его статистику можно найти здесь.

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