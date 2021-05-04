«Арсенал» представил выездную форму на сезон-2021/22. На месте эмблемы – пушка

продемонстрировал гостевой комплект формы на следующий сезон.

Экипировка выполнена в желтом цвете с темными вставками на плечах и рукавах.

Вместо стандартной эмблемы «Арсенала» на этом комплекте изображена пушка, символ клуба. Это отсылка к сезону-1970/71, когда «канониры» оформили золотой дубль в Англии, играя в форме со схожей эмблемой.

«Арсенал» сыграет в новой форме уже в этом сезоне, 19 мая в матче с «Кристал Пэлас».

Технический спонсор «Арсенала» – компания adidas.

Фото: сайт «Арсенала»