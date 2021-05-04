«Юве» попросил игроков пойти на отсрочку зарплаты за 4 месяца

испытывает финансовые проблемы из-за последствий пандемии коронавируса.

Туринский клуб попросил футболистов пойти на отсрочку выплаты зарплаты за 4 месяца – март, апрель, май и июнь, сообщает La Gazzetta dello Sport. Пока неизвестно, согласятся ли игроки на это.

В прошлом году футболисты «бьянконери» согласились на отсрочку выплат, что позволило клубу сэкономить 90 млн евро за соответствующий финансовый год.

«Ювентус» рискует не попасть в Лигу чемпионов, так как идет на 5-м месте в чемпионате Италии.