«Юве» попросил игроков пойти на отсрочку зарплаты за 4 месяца

«Ювентус» испытывает финансовые проблемы из-за последствий пандемии коронавируса.
Туринский клуб попросил футболистов пойти на отсрочку выплаты зарплаты за 4 месяца – март, апрель, май и июнь, сообщает La Gazzetta dello Sport. Пока неизвестно, согласятся ли игроки на это.
В прошлом году футболисты «бьянконери» согласились на отсрочку выплат, что позволило клубу сэкономить 90 млн евро за соответствующий финансовый год.
«Ювентус» рискует не попасть в Лигу чемпионов, так как идет на 5-м месте в чемпионате Италии.