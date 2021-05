«Челси» представил домашнюю форму на сезон-2021/22, вдохновленную оп-артом

показал домашнюю форму на сезон-2021/22.

Комплект выполнен в ярко-синем цвете с желтыми вертикальными полосами по бокам. На футболку нанесен двойной принт – зигзагообразный и шашечный.

Лондонский клуб отмечает, что дизайн вдохновлен оптическим искусством (оп-арт) – художественным течением, которое широко распространилось в 60-е года прошлого столетия. В оп-арте применяются оптические иллюзии, основанные на особенностях восприятия плоских и пространственных фигур.

Игроки «Челси» впервые выйдут в этой форме 15 мая на финальный матч Кубка Англии с «Лестером».

Техническим спонсором «Челси» является компания Nike.

Фото: сайт «Челси»

It’s that time of the season. 🔊👕



Introducing our new 2021/22 @NikeFootball home kit. Inspired by the 60s, but as fresh as they come 🔥 ft. @TheZombiesMusic#ItsAChelseaThing #ThePrideOfLondon pic.twitter.com/aPpMtgcdJF