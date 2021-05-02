«Челси» представил домашнюю форму на сезон-2021/22, вдохновленную оп-артом

показал домашнюю форму на сезон-2021/22.

Комплект выполнен в ярко-синем цвете с желтыми вертикальными полосами по бокам. На футболку нанесен двойной принт – зигзагообразный и шашечный.

Лондонский клуб отмечает, что дизайн вдохновлен оптическим искусством (оп-арт) – художественным течением, которое широко распространилось в 60-е года прошлого столетия. В оп-арте применяются оптические иллюзии, основанные на особенностях восприятия плоских и пространственных фигур.

Игроки «Челси» впервые выйдут в этой форме 15 мая на финальный матч Кубка Англии с «Лестером».

Техническим спонсором «Челси» является компания Nike.

Фото: сайт «Челси»