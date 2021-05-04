Президент «Оренбурга»: «Мы не сдаемся. Рассчитываем, что исполком РФС сделает исключение»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал решение апелляционного комитета РФС отказать клубу в выдаче лицензии для участия в РПЛ.

«Безусловно, я разочарован решением апелляционного комитета. Наша команда по праву завоевала место в РПЛ, футболисты и тренер проделали большую работу.

Мы не сдаемся, рассчитываем, что исполком примет решение по «Оренбургу», разрешит в виде исключения играть в элитном дивизионе, тем более мы планируем довести вместимость арены до 10 тысяч человек в следующем сезоне.

Также есть вариант с обращением в CAS, этот вариант тоже прорабатывается в клубе», – сказал Еремякин.

Клубы РПЛ (в том числе «Зенит») против «Оренбурга» в лиге из-за стадиона. За только «Урал»