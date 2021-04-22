Рамос не сыграет с «Севильей». Варан тоже травмирован

Капитан «Реала» , вероятно, не сыграет с «Севильей» в матче 35-го тура .

Как пишет As, вчера и сегодня центральный защитник не тренировался в общей группе «Реала». Рамос форсировал восстановление после травмы, чтобы сыграть в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против (0:2, первая игра – 1:1). Испанец провел на поле 90 минут, хотя не был готов на 100%.

Пресс-служба мадридского клуба сообщила о том, что Рамос получил травму колена. У него тендинит.

Феде Вальверде и , которые вчера тренировались в зале, сегодня вернулись в общую группу и могут сыграть против «Севильи».

На данный момент в распоряжении главного тренера «Реала» Зинедина Зидана есть два здоровых центральных защитника – Начо Фернандес и Эдер Милитао. Рафаэль Варан получил травму в игре с «Осасуной».

«Реал» сыграет с «Севильей» завтра, 9 мая. Начало игры – в 22:00 по московскому времени.