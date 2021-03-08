«Зенит» сыграет с «Уфой» в футболках с золотым шевроном

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«Зенит» сегодня проведет матч 29-го тура РПЛ против «Уфы».

Футболисты сине-бело-голубых выйдут на игру в футболках с золотым шевроном в честь победы в чемпионате России-2020/21, сообщает пресс-служба «Зенита».

В прошлом туре клуб из Петербурга гарантировал себе чемпионство, разгромив «Локомотив» со счетом 6:1.

Игра между «Зенитом» и «Уфой» начнется в 14:00 по московскому времени.

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