«Зенит» сыграет с «Уфой» в футболках с золотым шевроном

«Зенит» сегодня проведет матч 29-го тура РПЛ против «Уфы».
Футболисты сине-бело-голубых выйдут на игру в футболках с золотым шевроном в честь победы в чемпионате России-2020/21, сообщает пресс-служба «Зенита».
В прошлом туре клуб из Петербурга гарантировал себе чемпионство, разгромив «Локомотив» со счетом 6:1.
Игра между «Зенитом» и «Уфой» начнется в 14:00 по московскому времени.
Сегодня играем в футболках с золотым шевроном! 🏆💙 #УфаЗенит #ГородЗолотой pic.twitter.com/8wIfZDKeua— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 8, 2021