«Зенит» сыграет с «Уфой» в футболках с золотым шевроном

«Зенит» сегодня проведет матч 29-го тура против «Уфы».

Футболисты сине-бело-голубых выйдут на игру в футболках с золотым шевроном в честь победы в чемпионате России-2020/21, сообщает пресс-служба .

В прошлом туре клуб из Петербурга гарантировал себе чемпионство, разгромив «Локомотив» со счетом 6:1.

Игра между «Зенитом» и «Уфой» начнется в 14:00 по московскому времени.