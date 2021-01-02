«Боруссия» готова продать Санчо за 100 млн евро летом. Дедлайна по сделке нет

Полузащитник может сменить клуб в летнее трансферное окно.

«Дортмунд» готов продать 21-летнего вингера за 100 миллионов евро в летнее трансферное окно. «Боруссия» не станет устанавливать дедлайн для осуществления этой сделки, пишет ESPN со ссылкой на собственные источники.

Прошлым летом англичанин мог уйти из «Боруссии» – на него претендовал . Однако трансфер не был осуществлен, поскольку «Дортмунд» не хотел отпускать хавбека и требовал за него 120 миллионов евро. «МЮ» и другие клубы, интересовавшиеся Санчо, отказались платить такую сумму.

Срок действующего контракта футболиста с «Боруссией» истекает в 2023 году.

Ранее сообщалось, что хавбек «Дортмунда» – приоритетная цель для главного тренера «Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера. Также появлялась информация о том, что «МЮ» оценивает Санчо в 50-60 млн евро и не хочет переплачивать за него.

В последнее время появлялись сведения об интересе к хавбеку со стороны «Челси» и «ПСЖ».

В этом сезоне Санчо забил 6 голов и сделал 9 результативных передач в 23 матчах Бундеслиги. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.