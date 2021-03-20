Шмурнов впервые в 2021 году прокомментирует матч РПЛ 

Теги Локомотив премьер-лига Россия телевидение Динамо Москва Александр Шмурнов Роман Нагучев Матч ТВ Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов возвращается к работе на матчах чемпионата России.

Шмурнов в паре с Романом Нагучевым должен прокомментировать игру между «Локомотивом» и «Динамо», которая состоится 8 мая.

Шмурнов не работал на матчах РПЛ с декабря 2020 года. Последний раз он комментировал игру 19-го тура между «Сочи» и «Динамо» (2:0).

«Матч ТВ» объяснял, что комментатор не работает на матчах РПЛ из-за ротации кадров. При этом Шмурнов комментировал матчи Лиги чемпионов.

Напомним, летом комментатора временно отстраняли после скандала на игре 1-го тура чемпионата между «Спартаком» и «Сочи» (2:2).

Во время встречи и после нее Шмурнов неоднократно критиковал решения судей этой встречи. Также он предлагал переиграть матч.

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