Шмурнов впервые в 2021 году прокомментирует матч РПЛ 

Комментатор «Матч ТВ» возвращается к работе на матчах чемпионата России.

Шмурнов в паре с Романом Нагучевым должен прокомментировать игру между и , которая состоится 8 мая.

Шмурнов не работал на матчах РПЛ с декабря 2020 года. Последний раз он комментировал игру 19-го тура между «Сочи» и «Динамо» (2:0).

объяснял, что комментатор не работает на матчах из-за ротации кадров. При этом Шмурнов комментировал матчи Лиги чемпионов.

Напомним, летом комментатора временно отстраняли после скандала на игре 1-го тура чемпионата между и «Сочи» (2:2).

Во время встречи и после нее Шмурнов неоднократно критиковал решения судей этой встречи. Также он предлагал переиграть матч.