Александр Шмурнов: «Сезон «Спартака» провален. Команда не может быть настолько безвольной»

Комментатор «Матч ТВ» поделился мнением о сезоне после поражения от «Уфы» (0:3).

«Сезон провален... Пытаюсь найти не оправдание даже, хотя бы просто объяснение провала «Спартака».

Хотя вернее было бы выкрикнуть матерное слово и проклясть матч, который вместо обычного рабочего шага к результату взял и зачеркнул, по сути, весь сезон. Так бывает, когда по дороге на важное событие наступишь на какой-нибудь торчащий прут или пень и сломаешь ногу...

А причины? Эмоции. Слабые эмоции, на которых эта команда не в состоянии решать никаких задач. Это первое.

И только потом будут отсутствие Джикии, Айртона и Соболева. Особенно Айртона, из-за (без) которого Мойзеса воткнули на нелюбимый фланг. Или особенно Джикии, из-за которого в защите опять появился Кутепов. Или особенно Соболева, без которого игра улеглась у ног «Уфы».

Но с любыми потерями в составе «Спартак» не может быть настолько безвольным. Это все равно главное. И виноват ли тут тренер, не знаю, не уверен. А может, виноваты аккурат перед матчем завертевшиеся слухи о новом тренере?

Одно немного успокаивает. Сезон провален? Это факт. Потому что в осечки «Локомотива» поверить никак нельзя. А раз сезон провален, значит, с ЦСКА можно играть спокойно. Какая теперь разница», – написал Шмурнов.

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