«МЮ» и «Ливерпуль» сыграют 13 мая. Матч переносили из-за протестов фанатов манкунианцев

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АПЛ объявила дату проведения перенесенного матча между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

Игра состоится 13 мая.

Изначально матч должен был пройти 2 мая, но встреча была отменена из-за протестов болельщиков манкунианцев против владельцев клуба, семьи Глейзеров. Фанаты прорвались на стадион в ходе акции.

Также был перенесен матч «МЮ» с «Лестером», запланированный на 12 мая. Он пройдет на день раньше, 11 мая.

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