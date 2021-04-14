«МЮ» и «Ливерпуль» сыграют 13 мая. Матч переносили из-за протестов фанатов манкунианцев

объявила дату проведения перенесенного матча между и «Ливерпулем».

Игра состоится 13 мая.

Изначально матч должен был пройти 2 мая, но встреча была отменена из-за протестов болельщиков манкунианцев против владельцев клуба, семьи Глейзеров. Фанаты прорвались на стадион в ходе акции.

Также был перенесен матч «МЮ» с «Лестером», запланированный на 12 мая. Он пройдет на день раньше, 11 мая.

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Фанаты «МЮ» прорвались на «Олд Траффорд» перед дерби с «Ливерпулем». Матч перенесли на другую дату