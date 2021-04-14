«ПСЖ» получил 127 млн евро за прошлую ЛЧ, «Бавария» – 126 млн, «Зенит» – 40 млн, «Локо» – 25 млн

УЕФА опубликовал отчет о финансовой деятельности, в котором указана выручка клубов, участвовавших в Лиге чемпионов и Лиге Европы в прошлом сезоне, сообщает Marca.

Наибольшую сумму по итогам выступлений в Лиге чемпионов заработал «ПСЖ» – 126 миллионов и 806 тысяч евро. На втором месте расположилась (125 млн 468 тыс.), третья – (100 млн 251 тыс.). Также в пятерку вошли «Манчестер Сити» (94 млн 748 тыс.) и «Атлетико» (91 млн 454 тыс.).

Из российских клубов 40 млн 392 тыс. евро достались , 24 млн 797 тыс. – .

«Севилья», участвовавшая в с группового этапа, получила 34,6 млн евро, «Интер», дошедший до финала ЛЕ после вылета из ЛЧ, заработал суммарно 61,3 млн.

Общий призовой фонд ЛЧ составил 1 миллиард 646 млн евро, ЛЕ – 478 млн евро. Оба показателя уменьшились в сравнении с предшествующим сезоном из-за паузы, связанной с пандемией коронавируса.