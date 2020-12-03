«Роналду похож на Илона Маска – они никогда не останавливаются. У Криштиану природный талант». Рабьо о форварде «Юве»

Полузащитник высоко отозвался о своем партнере по команде , сравнив его с основателем компании SpaceX Илоном Маском.

«Ключ к его успеху заключается в работе, работе и еще раз работе. И в футболе, и в других сферах. Он похож на Илона Маска, владельца компании Tesla. Они оба упорно трудятся и никогда не останавливаются.

С тех пор, как я работаю рядом с Криштиану, я вижу, что он проявляет большую строгость к себе в ежедневной работе. Мы часто повторяемся, говоря об этом, но секретов нет. У него точно есть природный талант, но этого мало. Это было бы слишком легко.

Роналду очень умно обращается со своим телом. В свои 36 лет он точно знает, как распределять нагрузку. Это то, чему нельзя научиться. Это состояние ума, вопрос воли. Каждый день я чувствую, как от него исходит желание концентрироваться только на спортивных достижениях.

Несмотря на возраст и накопившуюся усталость, Роналду играет почти во всех матчах. Он тратит все силы. Его неутомимая целеустремленность является образцовой», – сказал Рабьо.

В этом сезоне португалец забил 27 голов и сделал 3 результативные передачи в 30 матчах Серии А.

Без Роналду футболки «Реала» продаются на 70% хуже. Но проблема гораздо глобальнее