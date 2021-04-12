Зинедин Зидан: «Реал» хочет выиграть Ла Лигу. Будем бороться до конца»

Главный тренер высказался по поводу борьбы за Ла Лигу.

«Главное – набрать как можно больше очков. За титул Ла Лиги борются четыре команды, так будет до конца сезона.

Каждая мелочь имеет решающее значение, в гонке еще четыре команды, и мы будем бороться изо всех сил, чтобы стать чемпионами.

невероятно сложна, и так будет до конца. Я не получаю удовольствия от того, что наши соперники проигрывают. Мы хотим выиграть Ла Лигу и будем бороться за это до конца сезона.

Хотим сконцентрироваться на том, что нас ждет впереди. Все, на чем мы сосредоточены, – это матч с «Осасуной», – сказал француз.