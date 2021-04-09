Джо Коул: «Заслуги Зидана на уровне Кройффа, а может, и выше, так как Зинедин выиграл больше. Он не получает заслуженного признания»

Бывший полузащитник «Челси» поделился мыслями после первого полуфинала между «синими» и (1:1).

«Очень жаль, что «Челси» не сумел завершить начатое. Я не думаю, что «Реал» будет так же плох во втором матче. «Челси» добился хорошего результата, но мог выступить и еще лучше.

Зидан не получает того признания, которое заслуживает. Если сложить его карьеру футболиста с тренерской, то, я думаю, его заслуги стоит оценивать на уровне . А может, даже и выше, потому что Зидан выиграл больше трофеев», – сказал Коул в эфире BT Sports.

Увидев состав «Реала», Тухель преобразовал свой план. Это дало «Челси» преимущества в центре и в прессинге