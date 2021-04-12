Тренер «Фиорентины» Якини: «Не знаю, когда Кокорин вернется. Он еще не тренировался со мной»

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Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о состоянии форварда Александра Кокорина, восстанавливающегося от травмы.

«С момента, как я пришел, у него была эта проблема, он еще со мной не тренировался. У него все время была индивидуальная программа с другими тренерами.

Я не знаю, когда он вернется в группу, с ограничениями или без. Посмотрим, там нужно провести обследования», – сказал тренер.

30-летний россиянин, проведя 79 минут на поле за 3 матча, пропустил последние восемь игр «фиалок» из-за повреждения. Его статистику можно изучить здесь.

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