Тренер «Фиорентины» Якини: «Не знаю, когда Кокорин вернется. Он еще не тренировался со мной»

Главный тренер «Фиорентины» рассказал о состоянии форварда , восстанавливающегося от травмы.

«С момента, как я пришел, у него была эта проблема, он еще со мной не тренировался. У него все время была индивидуальная программа с другими тренерами.

Я не знаю, когда он вернется в группу, с ограничениями или без. Посмотрим, там нужно провести обследования», – сказал тренер.

30-летний россиянин, проведя 79 минут на поле за 3 матча, пропустил последние восемь игр «фиалок» из-за повреждения. Его статистику можно изучить здесь.